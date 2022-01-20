حسمت السنغال بطاقة تأهلها بصحبة غينيا، وذلك بعد تعادل الأولى مع مالاوي 0-0 ما سمح للثانية بمرافقتها رغم الخسارة أمام زيمبابوي 1-2.



فقد اكتفت السنغال في بافوسام، بالتعادل الثاني تواليا دون أهداف، بعدما حققت النتيجة ذاتها في الجولة السابقة أمام غينيا، لكن ذلك كان كافيا لها من أجل العبور إلى ثمن النهائي بفضل الفوز في الجولة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف وحيد سجله في الثواني الأخيرة ساديو ماني من ركلة جزاء.



ورفع ماني ورفاقه رصيدهم إلى 5 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن كل من غينيا ومالاوي التي أنهت دور المجموعات ثالثة بفارق المواجهة المباشرة عن نابي كيتا ورفاقه في المنتخب الغيني (خسرت 0-1).



وتبقى الفرصة قائمة أمام مالاوي لبلوغ ثمن النهائي كأحد أفضل المنتخبات الأربعة في المركز الثالث بما أنها تملك 4 نقاط وذلك سيكون كافيا على الأرجح لكي تضمن بطاقتها.



ومرة أخرى، عانت السنغال رغم استعادتها الحارس إدوار مندي وإدريسا غي والمدافع خاليدو كوليبالي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا الذي حرم المدرب أليو سيسيه من خدمات 11 لاعبا في الجولة الأولى ضد زيمبابوي (1-0) و10 في الجولة الثانية ضد غينيا (0-0).



وفي ياوندي، منيت غينيا بهزيمة مفاجئة أمام زيمبابوي 1-2، في مباراة تاريخية، للتحكيم النسائي إذ باتت الرواندية سليمة موكانسانغا أول امرأة تقود مباراة في نهائيات البطولة القارية.



وقد بدأت زيمبابوي التي دخلت اللقاء وهي خارج دائرة المنافسة، المواجهة بتقدمها عبر نوليدج موسونا (26)، ثم بدأ يرتسم الفوز الأول لها في النهائيات منذ 31 يناير 2006 حين تغلبت على غانا 2-1، حين دخلت استراحة الشوطين متقدمة 2-0 بعد هدف ثان لكوداكواتشي ماهاتشي (43)، لكن نابي كيتا أعاد غينيا الى اللقاء بتقليصه الفارق بتسديده من خارج المنطقة (49)، لكنه ورفاقه عجزوا بعدها عن إيجاد طريقهم للشباك، ما كلفهم ضياع صدارة المجموعة ولكنه كان هدفا غاليا لانه أمن لهم المركز الثاني في المجموعة.