علق المدير الفني لمنتخب غانا ميلوفان رايفايتش، على خروج النجوم السوداء المبكر من البطولة بعد تذيله المجموعة الثالثة عقب الخسارة أمام جزر القمر، قائلا: «منتخبنا لديه مستقبل وستتحسن الأمور بالعمل والاجتهاد».



وتابع: «لقد عدت إلى المنتخب منذ وقت ليس ببعيد، وليس في يدي عصا سحرية لتغيير كل شيء على الفور». وأضاف: «سأبقى ولن أستقيل وسأقود غانا في تصفيات كأس العالم في مارس».



وأتم تصريحاته: «مهمتي الأساسية هي التأهل مع غانا إلى كأس العالم، كانت كأس أمم افريقيا هدفي الأول والآن أركز على الوصول إلى مونديال قطر».



وفشل لاعبو النجوم السوداء في الظهور بالمستوى المطلوب والمنتظر من قبل جماهيرهم في البطولة ما تسبب في صدمة لهم عقب نهاية مباراة جزر القمر في مدرجات ملعب «روميدي أدجيا» في مدينة «جاروا» في الكاميرون.



أما قائد غانا أندريه أيو فعبر عن حزنه بعد الخروج المبكر، قائلا: «الأهداف التي استقبلناها ضد المغرب والغابون، يمكن أن ترى كم كان الحظ بعيدا عنا ولكننا سنتعافى ونعود أقوى».



وطرد أيو من مباراة جزر القمر في الدقيقة 25 لتدخله الخشن تجاه حارس مرمى جزر القمر.



ووجه أيو رسالة إلى جماهير غانا: «نعلم أننا لم نجعلكم فخورين، نتحمل المسؤولية عن ذلك، لأننا لم نقدم مستوى جيدا في تلك البطولة». وأضاف في النهاية: «سنتعامل مع النقد الموجه لنا، نعتذر للشعب الغاني على عدم التأهل في أمم أفريقيا ونشعر بخيبة أمل كبيرة، هذه ليست غانا وسنعود من جديد».



بدوره، انتقد مهاجم هيرتا برلين ومنتخب غانا السابق كيفن برنس بواتينغ، لاعبي النجوم السوداء بعد الخروج المبكر.



ولم يتم استدعاء بواتينغ إلى منتخب غانا في البطولة الحالية رغم رغبته في العودة ولكن رايفايتش لم يقم بالتواصل معه للمشاركة في الكاميرون.