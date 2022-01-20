استقرت كل من اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا في المسار الصحيح لمواجهة محتملة بينهما في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغهما الدور الثالث أمس الذي رافقهما إليه المصنف خامسا عالميا الإسباني رافايل نادال بسهولة.



وحسم نادال الذي تقدم الاثنين من المركز السادس الى الخامس في تصنيف رابطة المحترفين مواجهته أمام الألماني يانيك هانفمان بسهولة 6-2، 6-3 و6-4، فيما لم تواجه بارتي للمباراة الثانية تواليا أي صعوبة وتغلبت على الإيطالية المتأهلة من التصفيات لوتشيا برونزيتي 6-1، 6-1، قبل أن تطيح أوساكا بالأميركية ماديسون برنغل 6-0، 6-4.



ومع ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف أول من بطولته المفضلة التي توج بها تسع مرات (رقم قياسي)، ارتفعت أسهم نادال بالتتويج باللقب رغم أن أفضلية طفيفة تصب لصالح أمثال الروسي دانييل مدفيدف الثاني وصيف العام الماضي، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث.



ويواجه نادال الجمعة الروسي كارن خاتشانوف (30) الفائز على الفرنسي بنجامان بونزي (63) 6-4، 6-0، 7-5.



وفي أبرز المتأهلين لدى منافسات الرجال التي شهدت مباريات ماراثونية، الايطالي ماتيو بيريتيني السابع عالميا ووصيف ويمبدلون على حساب الأميركي ستيفان كوزلوف



كوزلوف 6-1،4-6،6-4،6-1، والإسباني بابلو كارينيو بوستا (21) بعد مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات و10 دقائق ضد الهولندي تالون غرايكسبور 6-3، 6-7 (8-9)، 7-6 (3-7)، 3-6، 6-4.



وتلتقي بارتي الجمعة مع الإيطالية كاميلا جورجي (33 عالميا) التي تفوقت على التشيكية تيريزا مارتينتشوفا 6-2، 7-6 (2-7)، وفي حال فوزها، من المحتمل أن تواجه أوساكا في الدور الرابع، إذا تمكنت اليابانية مي تجاوز الأميركية أماندا أنيسيموفا.