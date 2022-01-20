عاطف رمضان - عادل الشنان



أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم إضافة تسع خدمات الكترونية جديدة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الى التطبيق.

وأضاف كاظم في بيان صحافي أمس الأربعاء أن الخدمات الجديدة هي خدمة تسجيل عداد باسم عميل جديد وتحديث بيانات عميل ونقل ارتباط مياه وسداد تأمين عداد وإلغاء تسجيل عداد لمغادرة المرفق وإيصال مياه مؤقت وترحيل معدات إنارة الشوارع ونقل كيبل وعداد الكهرباء إضافة الى طلب قطع خدمة مياه.

وأوضح أن الجهات الحكومية مستمرة في العمل على تحضير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر (سهل) منوها بالجهود الكبيرة التي تبذل من الفرق العاملة في شتى الجهات للمشاركة الفعالة في التطبيق.



وفي الإطار ذاته، وضمن مساعيها لتفعيل الخدمات الإلكترونية، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تقديم 3 خدمات إلكترونية جديدة على تطبيق «سهل».



وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس أن هذه الخدمات تم رفعها على تطبيق سهل الحكومي وهي (إعادة تفعيل ملف إسكاني مع بدل إيجار- إعادة تفعيل ملف إسكاني بدون بدل إيجار- طلب طباعة قرار تخصيص) تضاف إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى بإجمالي 14 خدمة إلكترونية سيتم إضافة المزيد من الخدمات لاحقا.