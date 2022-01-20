أعلنت البلدية أمس إغلاق 3 ورش غير مرخصة بمحافظة الفروانية وإزالة تعديين على أملاك الدولة إضافة إلى تحرير 44 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات البلدية.



وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية فهد المويزري في بيان صحافي إن الفريق ركز على مخالفات منطقة جليب الشيوخ إذ تم توجيه 26 تنبيه اشتراطات صحية وتشوينات.



ودعا المويزري أصحاب المحلات إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة، مبينا ان المخالفة قد تتسبب بالغلق الإداري.