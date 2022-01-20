سجلت مدينة طريف في شمال المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء ست درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية.



وذكر المركز الوطني للأرصاد على تويتر أن مدينة طريف في شمال المملكة عند الحدود مع الأردن هي «أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية وفقا للسجلات المناخية للمركز».



وأوضح المركز أن مدينة القريات عند الحدود مع الأردن سجلت الثلاثاء خمس درجات تحت الصفر، وعرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكون الصقيع.

ومع أن السعودية واحدة من أكثر دول العالم حرا لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء. وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

وتوقع مسؤولو الأرصاد في المملكة أن «تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض» التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الاسبوع الماضي.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي سبع درجات تحت الصفر، حسبما أفاد متحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020، من دون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.