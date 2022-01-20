القاهرة - سامي عبدالفتاح



حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعدما حل ثالثا في ترتيب جائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.



ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة وصورة لمحمد صلاح متضمنة عبارة: «أنت الأفضل بالنسبة لنا».



وحل صلاح ثالثا في ترتيب أفضل لاعبي العالم حيث فاز الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بالجائزة، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان ثانيا.



إلى ذلك، فجَّر فريق فاركو، الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، كبرى مفاجآت بطولة كأس الرابطة، بالفوز على الزمالك بطل الدوري 2-0 ضمن الجولة الثانية للمسابقة الجديدة، كما ألغت تقنية «الفار» هدفا ثالثا لفريق فاركو، الذي قدم عرضا قويا، أحرج به الزمالك. وفي المجموعة نفسها تعادل إنبي مع غزل المحلة سلبيا، وبالنتيجة نفسها تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا.



وتبدأ اليوم الجولة الثالثة من المسابقة فيستضيف استرن كومباني فريق الاتحاد السكندري، ويلتقي بيراميدز مع المصري، وفيوتشر مع المقاصة.



وفي شأن زملكاوي آخر، أودعت إدارة الزمالك 12 مليون جنيه في الحساب البنكي للاعب الفريق أشرف بن شرقي، قيمة مستحقاته المتأخرة من 3 شهور، لقطع الطريق عليه بفسخ عقده، والانتقال الحر إلى أي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي.



ويتواجد بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، كما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بصفقة بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي بمليون دولار.