أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 72.15 ألف رخصة شركة جديدة خلال عام 2021، وذلك بنمو قدره 69%، مقارنة بعدد 42.73 ألف رخصة خلال عام 2020.



وبحسب التقرير الحديث الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، والذي اطلعت عليه «العربية.نت»، فقد توزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال 2021، وفقا لفئة الرخصة على الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.



وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 48.56 ألف رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 23.51 ألف رخصة، ومنطقة حتا بواقع 77 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، البرشاء الأولى، القوز الثالثة، والكرامة.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكلت 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 26%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%.



وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.



وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2021 وصل إلى 430.92 ألف معاملة بنمو وقدره 24% مقارنة بعام 2020، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 347.49 ألف معاملة.



وأفاد التقرير بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 15.19 ألف رخصة بشكل فوري خلال عام 2021 وبنمو قدره 427% مقارنة بعام 2020، حيث تم إصدار 2884 رخصة آنذاك.