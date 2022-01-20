أسامة أبوالسعود



ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث ورقات العمل المقدمة وآخر تطورات الأحداث التي تخدم شعوب المنطقة.



ويضم وفد الكويت المستشار بمكتب وكيل وزارة الأوقاف د.عبدالسلام الفيلكاوي ومدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للاوقاف لينه المطوع ومدير إدارة مكتب وكيل الأوقاف (ندبا) عيد خميس الشمري.