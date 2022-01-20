ليلى الشافعي



تجسيدا لدورها في تطوير العمل الخيري، تطلق جمعية إنسان رؤيتها الجديدة بعنوان «نرتقي بالإنسان بالقيم والعلم»، تلك الرؤية التي أساسها الإنسان، الإنسان الذي خلقه الله عز وجل لعمارة هذه الأرض والإصلاح فيها، وذلك عن طريق نشر القيم والعلم اللذين هما للإنسان كالجناحين للطائر، فالإنسان لا يرتقي إلى مقام الكمال المعنوي، والقرب الإلهي إلا عن طريق العلم ومن ثم لا بد له من المجاهدة الأخلاقية والالتزام الأخلاقي بالقيم التي حث عليها الشارع الكريم، ولذا كانت رؤية الجمعية، فلا علم إلا بقيم ولا قيم إلا من معين العلم.



كما بينت الجمعية في إطلاقها لرؤيتها الجديدة أن رسالتها هي: «تمكين الإنسان في المجالات العلمية وغرس القيم الحضارية من خلال شراكات استراتيجية محلية وعالمية، وكفاءات بشرية متخصصة، ووسائل مستدامة عالية الجودة».



من جانبه، أكد مدير عام جمعية «إنسان» مبارك العازمي أن رؤية الجمعية 2024 هي نتاج بحث ونقاشات علمية دام عدة أشهر من التخطيط والاستشارات لذوي الاختصاص والخبرة في المجال العلمي والخيري، وأكد أن هذه الرؤية ستكون منطلقا لجميع مشاريع ونشاطات الجمعية، وأن شعار الجمعية في السنوات الثلاث المقبلة هو: «سمو الإنسان ورقي الأجيال»، سائلا الله عز وجل أن يكتب للجميع الإخلاص والقبول.