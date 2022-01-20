عقد اجتماع تنسيقي للوقوف على الإجراءات التي قام بها فريق العمل المختص بوضع تصور شامل بشأن آلية ومرجعية عمليات مراقبة الكاميرات وغرف التحكم بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العياش والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ، وذلك لمناقشة الأمور التي تحققت وأهم ما تم إنجازه، واستعراض التقرير النهائي بشأن آلية ومرجعية عمليات مراقبة الكاميرات وغرف التحكم.



ورحب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العياش بأعضاء الفريق، مشيرا إلى أن أعداد ونظام كاميرات المراقبة بمباني وكليات مدينة صباح السالم الجامعية يعد نقلة نوعية كبيرة في جانب تأمين المباني وتوفير الحماية اللازمة لها ويأتي ذلك لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة والطالبات وجميع منتسبي ومرتادي الحرم الجامعي.



من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ أن جامعة الكويت تولي أهمية قصوى في هذا الشأن لتلبية متطلبات السلامة العامة وكذلك لتنظيم كل الأمور والإجراءات بين جميع الإدارات والجهات ذات الصلة فيما يخص عمليات المتابعة والتشغيل والصيانة داخل غرف التحكم.



من جهته، أشار القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس إلى أنه بتضافر الجهود قطع فريق العمل خطوة مهمة للأمام في تنفيذ وإنجاز ما أوكل إليه من أعمال، والتي تمثلت في مراعاة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي جاءت خلال الاجتماعات التي عقدت بشكل مكثف على مدار شهرين متتاليين، وفي ضوء ذلك انتهى أعضاء الفريق من الصياغة وإعداد «التقرير النهائي» والموافقة علية بصفة نهائية.



وتم تسليم «التقرير النهائي» الذي تضمن بين طياته المهام والاختصاصات التي التزم بها فريق العمل طوال اجتماعاته وزياراته الميدانية والأمور التي تحققت، وتم إنجازها وأهم المخاطبات والتوصيات التي أوصى بها أعضاء الفريق.



كما أشار د.مرضي العياش إلى أهمية تنفيذ التوصيات التي جاءت بالتقرير من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من تشكيل فريق العمل، وتوجه بجزيل الشكر لأعضاء فريق العمل على ما بذلوه من جهد في أداء الأعمال ومساهماتهم في إنجاز الاجتماعات، متمنيا لهم استمرار هذه الجهود المتميزة والعمل الدؤوب في كل ما يتعلق بخدمة جامعة الكويت والصالح العام.