أعلنت اليوم OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن تعزيز شراكتها مع HBO وتمديد اتفاقية الترخيص الحصرية الموقعة بينهما. وترسّخ الاتفاقية مكانة OSN بوصفها المنصة الحصرية لعرض برامج HBO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و في إطار الاتفاقية المعززة بين الجانبين، تحافظ OSN Streaming على مكانتها الحصرية التي تخوّلها مواصلة عرض جميع مسلسلات HBO المفضلة للجمهور، والتي تتضمّن "Game of Thrones" و"The Sopranos" و" Sex and the City" و"The Wire" وغيرها.

وسيشهد عدد من الأعمال الحالية الناجحة عرض مواسم جديدة خلال العام 2022، مثل "Euphoria" و"Westworld" و “Barry”و"His Dark Materials، بجانب مشاريع جديدة مثيرة تشمل " The Gilded Age"، العمل المقتبس عن فيلم "The Time Traveler’s Wife" و" Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty ". ومن المقرّر أن تصبح جميع هذه الأعمال الرائعة متاحة لمشاهدي OSN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع أوقات عروضها الأولى بجميع أنحاء العالم.

كذلك من المقرر أن تحتفل OSN بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول أفلام سلسلة "هاري بوتر” عبر إتاحة جميع أفلام هاري بوتر الثمانية لمشتركي OSN في عام 2022.

وبهذه المناسبة، أكّد نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، أن HBO تظلّ أحد أرقى الأسماء وأكثرها تميّزًا في عالم التلفزيون، معربًا عن سعادته بتوسعة الشراكة الطويلة التي تجمع بين الجانبين. وأضاف: "تُظهر علاقة الشراكة بيننا وبين HBO التزامنا بجلب المزيد من أفضل الأعمال التلفزيونية العالمية إلى متابعي OSN، علاوة على تقديم مجموعة رائعة من الأفلام والمسلسلات من "وارنر برذرز" إلى المشاهدين".

وبوسع المشتركين في OSN الاستمتاع بعوالم جديدة عبر أحدث إصدارات السينما وأكبر أفلام هوليوود و المسلسلات وإنتاجات OSN الأصلية، فضلًا عن سهولة الاستمتاع بالترفيه في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق OSN Streaming، وذلك عبر مئات الساعات من المحتوى الحصري الذي ينال رضا جميع أفراد الأسرة.