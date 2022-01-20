أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظ، دخول بلدية الكويت إلى قائمة الجهات المشاركة في التطبيق من خلال أربع خدمات جديدة.

وقال كاظم في بيان صحافي اليوم الخميس إن الخدمات الأربع تتمثل في الاستعلام عن (حالة طلب شهادة إيصال التيار الكهربائي) وعن (حالة طلب رخصة بناء) إضافة إلى (حالة طلب شهادة أوصاف) و(تجديد ترخيص إعلان).

وذكر أن انضمام بلدية الكويت إلى الجهات المشاركة في خدماتها الإلكترونية بتطبيق (سهل) يمثل "إضافة مهمة" تتيح للمستخدمين سهولة الوصول للخدمات الحالية.

وبين أن الجهات الحكومية مستمرة في العمل على تحضير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر (سهل) منوها بالجهود الكبيرة التي تبذل من الفرق العاملة في شتى الجهات للمشاركة الفعالة في التطبيق.

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.