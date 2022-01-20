نال الباحث العلمي في برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عادل إسماعيل الجائزة العربية الإقليمية لأكاديمية العالم للعلوم بالدول النامية عن عام 2021 في نشر وتبسيط العلوم.

وقال المعهد في بيان صحافي اليوم الخميس، إن الجائزة تمنح تقديرا للأفراد الذين قدموا إسهامات ملموسة في نشر وتبسيط العلوم وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم تعميم العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية.

وأضاف المعهد أن الأنشطة العلمية للدكتور إسماعيل التي أهلته لنيل الجائزة تركزت على تحضير مركبات متناهية في الصغر (تكنولوجيا النانو) بطرق سهلة وبسيطة واقتصادية ولها تطبيقات مهمة في الحياة اليومية مثل العوامل الحفازة والمجسات الضوئية فى شكل جسيمات دقيقة وأشكال هندسية منتظمة.

وأوضح أن دراسة الباحث إسماعيل تناولت إنتاج المواد الحفازة كأفلام رقيقة ومساحيق من ثاني أكسيد التيتانيوم والزنك والكروميوم والنيكل والكادميوم المطعم بالعناصر مثل الفضة والذهب والبلاتين والبلاديوم والكربون والنيتروجين والكبريت في حجم النانو للتخلص من الملوثات الصناعية السائلة والسامة كالمبيدات الحشرية والبكتريا الزرقاء والمركبات العضوية (الفينولات والكحولات والمضادات الحيوية والصبغات) الناتجة عن بعض الصناعات مثل النسيج والصناعات الكيميائية والبتروكيماويات.

وبين أن هذا الإنتاج العلمي اهتم أيضا بتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للهواء إلى وقود سائل ذي قيمة وبإنتاج الهيدروجين من المواد العضوية في وجود الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي كذلك تصنيع طبقات رقيقة من بلورات ثاني أكسيد التيتانيوم على أسطح النوافذ الزجاجية وألواح البولي كربونات للاستفادة منها في تطبيقات التنظيف الذاتي.

يذكر أن الأكاديمية العالمية لتقدم العلوم في البلدان النامية (TWAS) أسست عام 1983 وتتخذ مدينة تريستا بإيطاليا مقرا لها وتعمل على النهوض بالعلوم والهندسة من أجل الازدهار المستدام في العالم النامي وتضم حوالي 1000 عالم في حوالي 70 دولة.