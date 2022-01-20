عبدالعزيز الفضلي

حققت الكويت ممثلةً بوزارة التربية، انجاز تعليمي جديد حيث فازت بخمسة جوائز في الدورة الـ 24 لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز .

وقال منسق الجائزة لدى دولة الكويت مدير منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني، في تصريح صحافي: "إن أبناء الكويت ولله الحمد فازوا بخمسة جوائز في الدورة"، مشيراً إلى أنه من فئة المعلم فاز بدر ناصر ومريم الشمري وفئة طالب متميز حسين الصايغ ومنى السعيدي كما فازت مدرسة أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة كمدرسة متميزة .

ورفع الديحاني هذا الإنجاز إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، مشيداً في الوقت نفسه بمتابعة وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب ووالوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد مشرف عام الجائزة واهتمامهم وتوفير سبل النجاح لابنائنا المشاركين في الجائزة .