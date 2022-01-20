مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إقامة دورة تدريبية عن بُعد علي فترتين زمنيتين يومي 13 و 27 فبراير المقبل على مدي 5 أيام تبدأ الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا بهدف معرفة حقوق وواجبات الموظفين المالية والإدارية ومنها الإجازات وتوسيع مداركهم في بيئة العمل.

وأوضح الديوان ان على الراغبين بالمشاركة من موظفي الحكومة التسجيل في النظم المتكاملة وارسال كتب رسمية من قبل الجهات او التواصل عبر الارقام الواردة في التعميم التالي المنشور.

هذا، وتضمنت أهداف الدورة تهيئة المعينين الجدد في القطاع الحكومي إداريا وسلوكيا ومعاونتهم علي تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع الزملاء والإلمام بقوانين العمل المختلفة وتعزيز مستوى الرضا الوظيفي مما ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة.