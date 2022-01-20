إيداع المبالغ بحسابات المواطنين مستحقي الحافز الخاصة بالاستهلاك لدى الوزارة

توفير 130399 دينار كويتي من المبالغ المصروفة على عمليات انتاج الكهرباء والماء بعد استخدام برنامج «حافز للترشيد»

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، مستحقي الحافز ممن ثبت ترشيدهم للكهرباء والماء من المواطنين، عملاء وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المشاركين في برنامج «حافز للترشيد»، معتبرا أن هذا الأمر ينبع من حسهم الوطني العالي، ومساهمتهم الفاعلة في مساعي الدولة التي تستهدف الحفاظ على مواردها واستدامتها للأجيال القادمة.

وأوضح الفارس في تصريح صحافي: أن دولة الكويت تولي اهتمام كبير للمواضيع المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من خلال تبني استراتيجية واضحة ومحددة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، لتعزيز رؤية الكويت في التنمية المستدامة، وتطبيقها على أرض الواقع ، ومن هذا المنطلق أخذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عاتقها أهمية تنمية الوعي والتوجيه الأمثل لتكريس ثقافة الترشيد أسلوب حياة ضمن سلوك الجميع ، و تأسيس رؤية أفضل لمستقبل إدارة ترشيد الكهرباء والماء، وإدراك أشمل للتحديات القادمة ، والتي يجب الاستعداد لها والاستفادة من التجارب الأخرى في شتى المجالات، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين ، مما انعكس أثره بصورة إيجابية في عدد العملاء المنظمين لبرنامج «حافز للترشيد»، منذ انطلاقه في فبراير الفائت، والذي يقدم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والذي بلغ حوالي 941 عميل، في حين بلغ عدد العملاء مستحقي الحافز 513 عميل، واليوم وبعد مضي نحو عام على اطلاق حافز للترشيد، استطاعت وزارة الكهرباء والماء أن تحقق ما وعدت به عملائها الذين ثبت ترشيدهم، حيث تم إيداع المبالغ بحسابات المواطنين مستحقي الحافز الخاصة بالاستهلاك لدى الوزارة. حيث بلغت القيمة الإجمالية للحافز المقدم من الوزارة نظير ترشيد العملاء للكهرباء والماء 12,134 دينار كويتي.

ودعا الفارس المواطنين للمشاركة في برنامج حافز للترشيد بعد ثبوت نجاحه، وذلك مما له من أثر إيجابي على الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم توفيرها من قبل العملاء للكهرباء 1,966,820 كيلو وات كهرباء، و10,820,433 جالون مياه، الأمر الذي انعكس ايجابيا على ميزانية الدولة، حيث تم توفير 130399 دينار كويتي من المبالغ المصروفة على عمليات انتاج الكهرباء والماء. كما يوفر برنامج «حافز للترشيد» عدة مميزات أخرى منها خفض قيمة الفاتورة للمشترك، وخفض التلوث البيئي نتيجة الانبعاثات المؤثرة على البيئة في استهلاك الوقود العالي في محطات التوليد، وتجنب الفصل في الأحمال بوقت الذروة وفي الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمي إنه يمكن للعملاء الانضمام لبرنامج «حافز للترشيد»، ومتابعة وتدقيق البيانات ونسبة الخصم المستحقة على الفاتورة الشهرية، عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني www.mew.gov.kw .