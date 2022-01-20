وجه النائب خالد العتيبي حزمة أسئلة إلى وزيري الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون البلدية استفسر منهما عن أسباب عدم تخصيص منطقة جنوب ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) للرعاية السكنية وكذلك منطقة " مردم القرين " للرعاية السكنية للمساهمة في حل القضية الإسكانية.

وأضاف عضو اللجنة الإسكانية أن المكاتبات التي تمت بين المجلس البلدي وجهات الدولة المعنية أكدت على عدم وجود أي عوائق للمنطقتين، لاسيما وان وزارة التربية طالبت البلدية بإنشاء مدرستين بجنوب أم الهيمان فضلا عن التصريحات الرسمية الصادرة من البلدية والتي تؤكد جاهزية المردم بعد انهاء عوائقها البيئية.

واستفسر العتيبي في سؤاله عن آلية التنسيق بين الوزارتين والجهات الأخرى وأسباب عدم تخصيص عدد من الأراضي الفضاء حتى الآن بعدما تم الانتهاء من إزالة المعوقات بها لاسيما المعوقات البيئية منذ مدة طويلة.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا سنقوم باستدعاء الوزيرين الأيام القليلة القادمة باللجنة الإسكانية للوقوف عمليا على سياستهم تجاه هاتين المنطقتين بالإضافة إلى المناطق الأخرى .