أعلنت خدمة نتفليكس لمشاهدة العروض والبرامج التلفزيونية والأفلام أنها سوف تصدر أكثر من 25 عملا باللغة الكورية، من بينها خمسة أفلام من إنتاج نتفلكيس، هذا العام.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نتفليكس القول " في محاولة للاستمرار في نجاح الأعمال الكورية، سوف نطلق أكثر من 25 عملا كوريا هذا العام". وقالت الخدمة" سوف نقدم قصصا إبداعية حصرية على الشبكة، وخدمة عالية ترضى رغبات المشاهدين".

وكانت نتفليكس قد بثت العام الماضي 20 عملا باللغة الكورية، من بينها المسلسل الشهير " لعبة الحبار" و "هيل بوند" وفيلم " ذا سايلنت سي"، حيث تصدرت كل هذه الأعمال قائمة الأكثر مشاهدة الأسبوعية الرسمية لنتفليكس للأعمال غير الناطقة باللغة الانجليزية.

وقد أصبح مسلسل " لعبة الحبار" الأكثر نجاحا على شبكة نتفليكس ، حيث تم مشاهدته لأكثر من 65ر1 مليار ساعة خلال أول أربعة أسابيع بعد إطلاقه في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت نتفليكس إن الطلب على المحتوى الكوري ارتفع خلال العام الماضي، حيث أمضى مشتركو الخدمة وقتا أكثر بواقع ستة مرات في مشاهدة العروض الكورية في نهاية العام الماضي مقارنة بالعامين الماضيين.