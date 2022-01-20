ذكر باحثون من جنوب أفريقيا، في أول دراسة من نوعها، أن الجرعات التعزيزية بلقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل المصنعة من جانب شركة فايزر وبيونتيك فشلت في منع الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الباحثون ،الذي أقرت جامعتا كيب تاون وستالينبوش بجنوب أفريقيا، في بحثهم الذي نشر في مجلة لانست ، إن سبعة زوار ألمان في كيب تاون أصيبوا بما يطلق عليه إصابات كوفيد19- الطفرة بين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر العام الماضي رغم تلقيهم الجرعات العزيزية.

وتضيف النتائج للدليل على قدرة أوميكرون على التهرب من الأجسام المضادة التي تولدها لقاحات كوفيد.19- ويبدو أن عوامل وقاية أخرى مثل خلايا تي تكافح السلالة، وحتى الآن فإن بيانات المستشفيات والوفيات تشير إلى أنه أقل حدة من متغير دلتا.