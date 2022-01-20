لا يملك جيديس شالاماندا (92 عامًا) من ملاوي هاتفًا جوّالًا ولا يعرف منصة "تيك توك" التي تُنشر عليها مقاطع فيديو قصيرة تنتشر بسرعة البرق حول العالم، إلّا أنه أصبح نجمًا غنائيًا عليها بحيث شوهد مقطع فيديو يُغنّي هو فيه، أكثر من 80 مليون مرّة.

فأغنيته "ليني هو" التي سجّلها في أواخر العام 2020 تحوّلت ظاهرة تمتد من جنوب افريقيا وصولًا إلى الفيليبين.

ويقول شالاماندا لوكالة فرانس برس من منزله المُحاط باشجار المكاداميا والبعيد نحو 20 كيلومترًا من بلانتير، العاصمة الاقتصادية لملاوي "يطلعني الشباب والشابات على مقاطع الفيديو على هواتفهم ولكن ليس لدي أدنى فكرة عن كيفية عملها".

وحافظ الفنّان العجوز النحيف ذو الشعر الأبيض على حماسة الشباب. ويُضيف "أحبّ أن يتسلّى الناس وأن يسمعوا ما أقوم به".

ويعتبر حفيده ستيبسون اوستن (16 عامًا) الذي انطلق في عالم الهيب هوب والمبهور بطول مسيرة جدّه الموسيقية التي امتدّت على 70 عامًا، أن "من المدهش أن يكون عاش كلّ هذا الوقت ليشهد على" نجاحه العالمي.

ووُلد جيديس شالاماندا في مدينة شيرادزولو في جنوب ملاوي، واشتهر مع قيثارته في كلّ أنحاء البلاد. وأغنيته "بوفالو سولدير" التي يروي فيها حلمه بالذهاب إلى الولايات المتحدة، معروفة من قبل الجميع.

ويُغنّي حاليًا في حفلات موسيقية فيما عزف إلى جانب أجيال جديدة من الموسيقيين في العقد الأخير.