قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومقرها جنيف إنها تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق هذا الأسبوع.

وتعرضت البيانات الشخصية والمعلومات السرية لأكثر من 515 ألف شخص للخطر في اختراق البيانات المتعلقة بـ 60 جمعية وطنية تابعة للجنة في جميع أنحاء العالم.

وكان من بين المتضررين أشخاص مفقودون وأشخاص محتجزون وأشخاص انفصلوا عن أسرهم بسبب النزاع والهجرة والكوارث.

وأعربت اللجنة عن قلقها من إمكانية نشر البيانات أو إساءة استخدامها.

وقال روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: "نشعر جميعا بالفزع والحيرة من استهداف هذه المعلومات الإنسانية والإضرار بها".

وأضاف: "هذا الهجوم الإلكتروني يعرض الأشخاص الضعفاء، أولئك الذين يحتاجون بالفعل إلى الخدمات الإنسانية، لمزيد من المخاطر".

وقالت اللجنة إنها لا تعرف من المسؤول أو لماذا استهدفهم القراصنة.