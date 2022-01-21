أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم دخول البلدية إلى قائمة الجهات المشاركة في التطبيق من خلال أربع خدمات جديدة.



وقال كاظم في بيان صحافي أمس إن الخدمات الأربع تتمثل في الاستعلام عن حالة طلب شهادة إيصال التيار الكهربائي وعن حالة طلب رخصة بناء إضافة إلى حالة طلب شهادة أوصاف وتجديد ترخيص إعلان، مبينا أن انضمام البلدية إلى الجهات المشاركة في خدماتها الإلكترونية بالتطبيق يمثل إضافة مهمة تتيح للمستخدمين سهولة الوصول للخدمات الحالية.



وبين أن الجهات الحكومية مستمرة في العمل على تحضير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل من الفرق العاملة في شتى الجهات للمشاركة الفعالة في التطبيق.



يذكر أن «سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية، ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.