أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أهمية دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجالات العلوم والمعرفة وتعزيزها لقطاعات الأبحاث والدراسات العلمية للناشئة والشباب، فضلا عن تعاونها مع الجمعية في العديد من برامجها وفعالياتها.



جاء ذلك خلال اجتماعها مع نائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة بالمؤسسة د.صالح العقيلي.



وقالت العقاب إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المشاريع التعليمية والخطط البرامجية للجمعية التي تتعاون من خلالها المؤسسة كشريك في حماية البيئة مع الجمعية، مبينة أن استحقاق المؤسسة لدرع «البرامج الوثائقية» يأتي انعكاسا لدعمها الاستراتيجي للسلسلة البرامجية الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت والتي تقدمها الجمعية على مدار 8 مواسم متواصلة كهدية للمكتبة المرئية البيئية إثراء ودفعا لها باتجاه التميز وشمولية المحتوى المعرفي.



وذكرت أن مجلس إدارة الجمعية، وبالأصالة عن أعضاء جمعيتها العمومية وكوادرها وخبرائها، وبالنيابة عن جموع متابعي ومشاهدي سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية يثنون على الدعم الاستراتيجي من المؤسسة، ما يسهم في استمراريتها وتواصلها سنويا.