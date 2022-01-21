في إطار جهوده الرامية نحو دعم وتشجيع فئة الشباب، قام بنك الكويت الدولي (KIB)، مؤخرا برعاية «نادي الشباب للتسويق - The Marketing Club» في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، حيث سيساهم البنك في دعم الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي طوال عام كامل.

وقد كانت من أبرز الفعاليات التي استهلت بها الشراكة إطلاق برنامج «The Marketing Club Powered by KIB»، والذي يستضيف في كل حلقة من حلقاته شخصية كويتية شابة ناجحة لمحاورتها حول الإنجازات التي حققتها - بما يلهم تلك الشريحة من الشباب، وهم طلبة الجامعة الطموحون.

ومنذ شهر أكتوبر الماضي، قام النادي متعاونا مع KIB، باستضافة ثلاثة من الشخصيات البارزة في المجال الإعلامي والتواصل الاجتماعي والمنصات التجارية الإلكترونية، وهم مرشود المرشود، ومحمد ميرزا، وأسرار الأنصاري، حيث قاموا خلال لقاءاتهم بالتحدث باستفاضة عن قصص نجاحهم، وكيف قاموا بتبني أفكار تقدمية وجديدة، فضلا عما بذلوه من مجهود حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم والوصول لما هم عليه الآن.



من جانبها، قالت مروه معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «باعتبارهم من أهم الشرائح التي يركز عليها البنك ضمن برنامجه المجتمعي الرائد، لما لهم من تأثير كبير ومحوري في مستقبل البلاد، يحرص KIB على الاستثمار في الطاقات والمواهب الشابة الكويتية ونشر المعارف المالية والمصرفية بينهم، ودفعهم لتطوير نهج عملي وفكر ابتكاري في الحياة، يساعدهم في تحقيق ذاتهم والصعود باهتماماتهم وشغفهم في الحياة لمراحل أكبر تمكنهم من خلق فرصهم التي لطالما تطلعوا إليها».