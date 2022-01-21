شريف حمدي



جنحت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع بنهاية التعاملات الأسبوعية بشكل جماعي جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة، وذلك بعد موجة صعود عاشتها البورصة منذ بداية العام الجديد تفاعلا مع التطمينات الحكومية بعد العودة لإغلاق النشاط الاقتصادي بعد انتشار متحور «أوميكرون».



وجاءت عمليات التصريف منطقية بعد الارتفاعات السعرية اللافتة في كثير من الأسهم سواء بالسوق الأول أو الرئيسي، إذ يرغب المتعاملون بتحقيق أرباح من فروقات الأسعار التي ارتفعت لبعض الأسهم مؤخرا وفي مقدمتها سهم الوطني الذي تجاوز الدينار، وسط توقعات بأن يتخطى سهم بيتك هذا المستوى في حال استمرت العمليات الشرائية للسهم الذي تجاوز الـ 900 فلس.



وسط توقعات بعودة الزخم الشرائي مجددا خلال الجلسات المقبلة خاصة مع اقتراب مرحلة الكشف عن النتائج الختامية للعام المالي الماضي.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، انخفضت القيمة السوقية بنحو 147 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.3% إذ تراجعت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع إلى 43.27 مليار دينار من 43.42 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد عمليات شراء واسعة النطاق أدت إلى مكاسب تجاوزت 1.7 مليار دينار.



وشهدت مستويات السيولة المتدفقة للسوق تراجع بنسبة 19%، بمحصلة أسبوعية 326 مليون دينار بمتوسط يومي 65 مليون دينار تراجعا من 400 مليون دينار بمتوسط يومي 80 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكان لافتا أن السيولة تمحورت حول الأسهم القيادية مقارنة بالأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 23%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.458 مليار سهم من 1.902 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بخسائر 31 نقطة ليصل إلى 8027 نقطة من 8058 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 0.2% بخسارة 14 نقطة ليصل إلى 6060 نقطة من 6074 نقطة.



٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بخسارته 25 نقطة ليصل إلى 7164 نقطة من 7389 نقطة الأسبوع الماضي.