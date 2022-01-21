كشفت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «كايكو» عن الهوية الجديدة لمعرض السيارات المستعملة والذي اختارت له اسم «توب أوتو» وتحت شعار: مستعملة كالجديدة.



وتقدم كايكو لعملائها ضمانا وخدمة لمدة سنتين بالإضافة إلى حصول العميل على أربعة إطارات مجانا على شكل قسيمة صالحة لمدة سنة، وذلك على بيجو بارتنر طرازات (2018/2019/2020) مع إمكانية التقسيط الشهري ابتداء من 49 دينارا، بالإضافة إلى مازدا BT 50 طرازات (2018/2019/2020) ابتداء من 59 دينارا شهريا.



وصرح آشيش تاندون، المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: يسعدنا في كايكو أن نعلن عن تغيير علامتنا التجارية لمعرض السيارات المستعملة ليصبح توب أوتو.



وصرح محمد سامر اللحام، مدير قسم السيارات المستعملة في كايكو: متحمسون لنقدم لعملائنا السيارات الأكثر موثوقية وبأسعار مذهلة.