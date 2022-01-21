باهي أحمد



بدعوة من شركة الزياني للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة بنتلي التجارية في الكويت، نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن طراز بنتلي «Continental GT» الجديد، والذي أصبح متوافرا بمحرك الأسطوانات الثمان V8، ليجمع بشكل فريد ما بين تجربة قيادة حيوية وتفاعلية من جهة ومستويات لا مثيل لها من التكنولوجيا الفخمة والمتطورة.



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تتميز Continental GT الجديدة بتصميم أنيق وجذاب للغاية، وعجلات معدنية مصقولة مقاس 20 بوصة ذات 10 أضلاع، مع إمكانية اختيار من بين تسعة تصاميم مختلفة من العجلات بأحجام أكبر تصل حتى 22 بوصة. وتتميز كل من طرازات كوبيه (Coupe) والمكشوفة (Convertible) بنظام عادم رباعي الأنابيب وشارات V8 دقيقة تزين الأجنحة الأمامية.



أما التصميم الداخلي المبتكر والفاخر في سيارة Continental GT V8 فيوفر تحسينات استثنائية تميزها ضمن فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء. وتضم المقصورة الداخلية المصممة بحرفية يدوية مواد طبيعية متجانسة التصميم مثل الجلود عالية الجودة، ومجموعة نادرة من القشرات الخشبية المستدامة. أما نظام Bentley الصوتي فيضم 10 مكبرات للصوت تولد جو ترفيهي بقدرة 650 واط.



كما تستعرض سيارة GT V8 باقة ابتكارات تتمحور حول السائق مثل لوحة أجهزة قياس متقدمة ورقمية بالكامل ووحدة عرض دوارة من Bentley (Bentley Rotating Display). وتشتمل هذه الوحدة على شاشة لمس رائعة قياس 12.3 بوصة موجودة في وحدة ثلاثية الجوانب، وهي تدير القشرة الخشبية لتكشف عن شاشة اللمس وكذلك ثلاثة عدادات تناظرية أنيقة.



ميكانيكياً، تم تجهيز Continental GT V8 بمحرك سعة 4 ليترات من الجيل الجديد يعمل بنظام الشاحن التوربيني التوأمي ويولد قوة 542 حصانا و770 نيوتن-متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأربع، وتتميز السيارة بنظام قيادة ديناميكي بسبب التوزيع الممتاز للوزن ما يوفر تجربة واحساسا أكبر للمرونة والاستجابة، ويوفر المحرك سرعة قصوى تبلغ 318 كم/ الساعة، وتسارع من صفر إلى 100 كم/ س في 4 ثوان لطراز كوبيه، أما طراز Convertible المكشوف فيحقق تسارعا من صفر إلى 100 كم/ س في 4.1 ثوان.



وتوفر سيارة Continental GT V8 الجديدة شخصية القيادة المتوقعة من سيارة فاخرة عالية الأداء والرائدة في فئتها، إلى جانب الفرصة لاستكشاف مجموعة من وضعيات القيادة المتوافرة عبر نظام Bentley للتحكم بديناميكيات القيادة (Drive Dynamics Control). ويمكن الاختيار من بين أنماط قيادة مختلفة: النمط المريح (Comfort) أو نمط Bentley أو النمط الرياضي (Sport)، حيث يتم تعديل نظام التعليق والمحرك وصندوق التروس وأنظمة الشاسيه الأخرى بما يتناسب مع نمط القيادة المختار.



وتتوافر طرازات GT V8 بمجموعة واسعة من ميزات مساعدة السائق مثل نظام دفع فعال بجميع العجلات، نظام التوجيه الكهربائي المعزز آليا، ميزة المساعدة الفعالة في الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة المرورية ونظام المساعدة على ركن السيارة.