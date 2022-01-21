أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف اربع مرات تقريبا في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 66.4 مليار ين، ما يعادل 580 مليون دولار، وذلك بفضل قوة أداء الصادرات.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان الفائض قفز في الشهر الماضي بنسبة 277.4% ليظل مرتفعا للشهر التاسع على التوالي ليظل ايجابيا لمدة 13 عاما و11 شهرا. وأوضحت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 128.8% على اساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 78.7 مليار ين (688 مليون دولار) في ارتفاع للشهر التاسع على التوالي فيما تراجعت وارداتها من اليابان للشهر الرابع على التوالي بنسبة 26.7% لتصل الى 12.3 مليار ين (108 ملايين دولار).



وأشارت البيانات الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع بنسبة 168.1% ليصل الى 839.8 مليار ين ياباني (7.3 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 107.4% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 95.2% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 110.1%.