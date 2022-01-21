إعداد: هادي العنزي



لقب بـ «جامع الهوايات» الحداق والغوص والتشخيط واللفاح والجق، فعرف أسرار كل طريقة منها، وبلا شك أن كلا منها أخذت الوقت والجهد وأعطته مزيدا من العلم والمثابرة.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق صالح جراغ الذي حدثنا عن الهوايات البحرية التي مارسها، وما أفضل أماكن الصيد حاليا، وما هدف كل غواص، وبماذا تكون حياة الغواص مرتبطة، وأفضل أوقات التشخيط وأماكنها، وما الفرق بين اللفاح والجق، كما أطلعنا جراغ على الأماكن المناسبة للجق واللفاح، وأكثر أسباب دمار البحر اليوم، والنصيحة التي قدمها لكل هاو، فإلى التفاصيل:



تولعت بحب البحر والصيد وأنا في عمر 13 سنة وكنت أطلع مع خوالي وقد تعلمت منهم كل شيء يخص الصيد من شكة الييمه والموادع وحسبة المايات والترديع وأحجام الخيوط المناسبة للصيد وأنواع الييم حق كل سمچة وأشياء أخرى كثيرة، وكنا نروح إلى المحادق الشمالية مثل الدوحة والدفان والمركز العلمي وأحيانا نروح الفنطاس لصيد أسماك الفسكر، وبعد أن أتقنت لعبة الحداق اتجهت إلى هواية أخرى جميلة جدا وهي الغوص وبدأت بها بسنة 2012 وكنت أطلع مع أخي الأكبر وغوصنا كان على الأسياف وبعدها شرينا طراد عود ووصلنا به إلى الجزر الجنوبية.



المحادق الشمالية الأفضل بالصيد



ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا من ناحية الطريقة التقليدية «الخيط» هي المحادق الشمالية مثل الدفان والقفاصة وتحت جسر جابر وأمام الأبراج والسمچة المتوافرة هي النويبي والشعوم، أما من ناحية الغوص فسمكة الچنعد دائما هي هدف كل غواص لأنها أحلى سمچة بالطعم وفيها دسم ومتعة بالصيد وأكشن تحت الماء وهذا الشعور ما يعرفه إلا المجرب.



حياة الغواص مرتبطة بـ«المرافق»



ويتابع: أكبر خطر على الغواص انه يغوص بروحه، ولازم كل غواص معاه البدي «مرافق» إذا ما حدث أي طارئ واحد يساعد الثاني مثل إذا الخيط التف على قدم أو بدلة الغواص فلهذا نقول حياة الغواص مرتبطة مع المرافق الذي يكون سريع البديهة وعنده حسن التصرف.



مهارات التشخيط



ويضيف: مع بداية البرد أفضل شيء تشخط بالأسياف وإذا برد الجو عدل وبردت الماية ادخل وشخط عند الجزر وفي الأعماق لأنه السمچة تكون أكبر، وأهم شيء يكون عندك بلاد بالطراد من غيره ما تقدر تعرف الأعماق ولا تقدر تشوف تحتك في سمج او لا، وايضا تحتاج لأغراض التشخيط مثل البوردات والقفاش وسنانير ومكاين وخيوط الحرير كل شيء لازم يكون عندك منه حبتين احتياط، وأكثر سمچة أبحث عنها هي الچنعدة لأنه صيدتها حلوة بالتشخيط وتمتعك بالسحبة وطبعا الطعم ولا غلطة، وهذا اللي يخلينا نتعنى لها ونتكلف.



اللفاح والجق والفرق بينهما



ويقول: لقد جربت أكثر من طريقة في الصيد وسوف أتكلم عن اللفاح والجق وما الفرق بينهما، اللفاح يفرق عن الجق لانه في اللفاح تستعمل ميرور بلاستيك على شكل سمچة وطريقة استعماله تحذف الميرور وتسحب وما ينزل الميرور أكثر من 3 متر تقريبا طافح، أما الجق فتكون قطعة رصاص وعلى أشكال سمجة او خثاق وتنزل أعماق، الجق تستخدمه لما تكون في الأعماق وتشوف بالبلاد السمك تحتك وتنزل الجق على العمق اللي بالبلاد، اللفاح تستخدمه لما تكون على الأسياف او الجزر أو الحالة يكون تحتك مترين أو 3 أمتار حق الشعري او الحمام او الشنينو والبالول.



ختامية



واختتم جراغ قائلا: اكثر ما يضايقني هو الدمار الحاصل للبحر من التلوث وشباك الصيد «العديد» والقراقير، وأيضا ما يقوم به بعض الشباب من رمي العلب والأكياس الفارغة في البحر وهذه الأشياء لا تتحلل بسهولة وتبقي لسنين طويلة ما يؤثر على البيئة البحرية والمرجان، وأنصح كل هاو عليك بتجربة أكثر من طريقة بالصيد لأن التنوع يعطيك الأفضلية للفوز بأغلب أنواع الأسماك وغير ذلك تصبح عندك خبرة بجميع طرق الصيد لاستخدامها بأماكن وأوقات تجبرك على ممارسة شيء مختلف، وأقول إن الحداق والغوص والتشخيط واللفاح والجق كلها وجوه متعددة لهدف واحد وهو الصيد، وربي يحفظ الجميع ويرزقهم الصيد الطيب.