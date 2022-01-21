أكد مدافع مصر أحمد حجازي الفائز بجائزة رجل المباراة أمام السودان أن الروح القتالية متواجدة دائما في الفريق، مضيفا: «بعد الخسارة أمام نيجيريا تعاهدنا على التحسن».



وأضاف: «كان يمكننا تحقيق نتيجة أفضل مما تحققت وأداء أفضل أمام السودان، ولكن الفترة المقبلة سيكون المستوى مغايرا، نعلم أننا نملك ما هو أفضل من ذلك».



واستكمل: «رأينا مفاجآت في البطولة، لذلك كنا حريصين على عدم تكرار الأمر معنا، منتخب السودان ليس صغيرا وظهر بشكل طيب خلال المباريات الماضية ونافس حتى الرمق الأخير أمام نيجيريا، فكنا حريصين على الفوز».



واستطرد: «لا توجد منتخبات صغيرة في أفريقيا، جميع الفرق منظمة، وأفضل المنتخبات الأفريقية تعاني أمام المنتخبات التي تشارك لأول مرة». وأتم: «نستعد بشكل جيد، وأيا كان منافس منتخب مصر الذي سنواجهه، طالما تأهل إلى دور الـ 16 فهذا يعني أنه منافس قوي».



من جانبه، وجه مدافع مصر أيمن أشرف التهنئة للجماهير بعد الفوز على السودان في ثالث جولات دور المجموعات، قائلا: «3 نقاط مهمة والقادم أفضل من حيث الأداء».



واستكمل: «لم يعد في أفريقيا منتخب صغير وآخر كبير، منتخبات أفريقيا أصبحت متطورة على المستوى التكتيكي، الجميع في أفريقيا أصبح عنده وعي ولديهم محترفون في أوروبا». واستطرد: «أقول للجماهير.. لن نخذلكم واستمروا في دعمنا.. ونحن كلاعبين كبار في منتخب مصر لا ننظر للسوشيال ميديا ولا الضغوط أو الإعلام، كل من يملك لسانا يريد أن يتحدث، ولكننا نركز في الملعب حتى نسعد أسرنا في مصر».