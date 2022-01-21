دافع رئيس الاتحاد الغاني كورت أوراكو، عن المدير الفني لمنتخب «البلاك ستارز» ميلوفان رايفايتش، بعد الخروج الصادم والمبكر من البطولة. وخرجت غانا من أمم أفريقيا بعد تذيل ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع الغابون في الجولة الثانية والخسارة القاسية أمام جزر القمر الإثنين الماضي 2-3 ومن قبل الخسارة من المغرب بهدف في افتتاح البطولة.



وتحدث أوراكو عن مستقبل رايفايتش واختيارته للاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا قائلا: «من المهم أن نكون هادئين، وندرس الوضع جيدا ونتخذ القرارات الصحيحة المفيدة للمنتخب». وتابع: «لست نادما على عودة ميلوفان، فهو من خلال ما حققه مع المنتخب هو أحد أفضل المدربين الذين قادوا غانا، كنا نؤمن بقدراته ومنحناه تلك المهمة ولكن للأسف لم تنجح ونحن نتحمل المسؤولية عن الخروج من كأس أمم إفريقيا».



وعن انتقادات اختيارات اللاعبين من قبل رايفايتش، قال: «لقد سمعت الكثير من التعليقات عن اختيار اللاعبين في منتخب غانا، وأتساءل لماذا؟، كل لاعب تم اختياره كان يستحق الاستدعاء وميلو اختار الأفضل».



وأضاف: «ربما كان هناك ظلم لعدم اختيار، فيليمون بافور، فهو لاعب غاني مثل الجميع، كان يستحق الفرصة وهو القائد الثاني لفريق دريمز (فريق غاني) وبطل كأس أمم افريقيا تحت 20 عاما».



وعن استدعاء مبارك واكاسو للبطولة رغم إصابته، رد: «تواصلنا معه واعتقدنا أننا يمكننا الاستفادة به في مرحلة ما من البطولة، لكن هذا لم يحدث». وأتم تصريحاته: «أتحمل المسؤولية كاملة بصفتي رئيس الاتحاد الغاني، لم ننجح في أمم افريقيا، هناك كذلك مسؤولية جماعية على ما حدث ولكن علينا التزام الهدوء ودعم منتخب غانا خاصة اللاعبين الذين قدموا كل شيء لتمثيل بلدنا رغم الصعوبات».