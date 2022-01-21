يرى المدير الفني لمنتخب السودان برهان تيا، أن مصر ونيجيريا قادرتان على الوصول إلى نهائي النسخة الحالية من البطولة.



ولعب السودان مع مصر ونيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة وخسرت أمام كل منهما وغادرت مبكرا بجانب المنتخب الرابع غينيا بيساو.



وتحدث تيا عن رأيه في إمكانية وصول مصر ونيجيريا للنهائي، قائلا: «منتخبان جيدان للغاية وكلاهما قدم مستوى رائعا في المجموعة». وتابع: «الفراعنة والنسور منتخبان قادران على الذهاب بعيدا في كأس أمم أفريقيا، لقد حاولنا تقديم كل ما لدينا أمامهما حتى نقدم مباراة جيدة، ولكن في النهاية، النتيجة لم تكن مثالية».



وأشاد بلاعبيه أمام مصر، وقال: «لعبنا بشكل جيد قدر إمكاناتنا، ولكننا ارتكبنا عددا من الأخطاء الفردية، سنتحسن وسنحاول تصحيح أخطائنا في الأشهر المقبلة»، وأتم: «تمتلك مصر فريقا جيد جدا ونحترمهم، حاولنا بذل قصارى مجهودنا ولكنهم كانوا أقوياء للغاية».