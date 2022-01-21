واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا مشواره نحو اللقب الكبير الثاني في مسيرته، ببلوغه الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بصحبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع ومواطنه أندري روبليف الخامس والبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عند السيدات، فيما ودعت الإسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة والبريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز.



وحسم مدفيديف تأهله الى الدور الثالث للمرة الرابعة تواليا في ملبورن من خلال الفوز على البطل المحلي «المشاغب» نيك كيريوس 7-6 (7-1) و6-4 و4-6 و6-2.



من جهته، احتاج تسيتسيباس الى 3 ساعات و22 دقيقة كي يحجز بطاقته الى الدور الثالث بالفوز على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-6 (7-1) و6-7 (5-7) و6-3 و6-4.



وخلافاً لتسيتسيباس، لم يجد روبليف صعوبة في الفوز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-2 و6-0.



ويلتقي روبليف في الدور الثالث الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش والفائز بدوره على السلوفاكي نوربرت غومبوس 6-2 و6-3 و3-6 و7-6 (8-6).



وتأهل أيضا الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم التاسع بفوزه الشاق على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) و7-6 (7-4)، فيما انتهى مشوار البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة بخسارته أمام الياباني الصاعد من التصفيات والمصنف 120 عالميا تارو دانيال 4-6 و4-6 و4-6.



وعند السيدات، ودعت موغوروسا الثالثة من الدور الثاني بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 3-6 و3-6، على غرار رادوكانو المصنفة 18 عالميا التي خسرت أمام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 4-6 و6-4 و3-6، لتتواصل معاناة ابنة الـ 19 عاما منذ أن حققت المفاجأة الصيف الماضي بإحرازها لقب فلاشينغ ميدوز.



ولم تكن موغوروسا الضحية الكبيرة الوحيدة أمس، إذ انتهى أيضا مشوار الاستونية أنيت كونتافيت السابعة عالميا عند الدور الثاني بخسارتها أمام الدنماركية الواعدة كلارا تاوسون 2-6 و4-6.



وتجاوزت سابالينكا عقبة منافستها الصينية وانغ شينيو المصنفة 100 عالميا وفازت 1-6 و6-4 و6-2.