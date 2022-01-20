

عبدالكريم العبدالله

استنكرت الجمعية الطبية الكويتية بأشد عبارات الإدانة ما يتعرض له الأطباء من إساءات وهجوم عبر حملات هابطة وممنهجة في وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة آرائهم الطبية والعلمية، والتي بلغت حد الإساءات الشخصية والتشكيك بالذمم.

واكدت الجمعية الطبية على أن أطباء الكويت مشهودٌ لهم بالكفاءة والتميز، ولا ينكر جهودهم - خلال جائحة كورونا أو قبلها- إلا مكابر غير منصف، وتدعو الجمعية الطبية الجميع إلى احترام الآراء الطبية المبنية على الأسس والأدلة العلمية عبر مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم بث الإشاعات والمعلومات المغلوطة حفظًا للأمن الصحي.

وأشارت في بيان صحافي لها إلى أنها تواصلت مع العديد من الأطباء الذين تعرضوا لحملات الإساءات مؤخراً، وتؤكد استعداد الجمعية لتوفير الدعم القانوني للمضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء للأطباء ولسمعتهم.

و دشنت الجمعية خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى الأطباء وتقديم الدعم القانوني لهم عبر الرقم التالي ( هاتف / واتساب) 66148811