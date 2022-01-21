انضم الفنان اللبناني وسام حنا إلى مسلسل «جوقة عزيزة» من إنتاج شركة «غولدن لاين»، وبطولة نسرين طافش وسلوم حداد، ونخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، أبرزهم: أيمن رضا ومحمد حداقي وهبة نور ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ونور صعب وغنوة محمود ويحيى بيازي وعبدالفتاح المزين ورنا العظم وتسنيم باشا ويارا دولاني وسليم صبري وعلي كريم وعاصم حواط وإيمان عبدالعزيز وحمادة سليم وإليانا سعد، بحسب مجلة «لها».

وقال حنا في منشور عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي: «القصة عن حياة مغنية وراقصة أيام الانتداب الفرنسي في سورية، فخور جدا بانضمامي إلى هذا العمل الدرامي السوري الشعبي الصرف الذي يشارك فيه فوق المائة شخصية أبرزهم من العمالقة في الدراما السورية».

و«جوقة عزيزة»، من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق، وهو يقدم دراما غير مسبوقة ضمن العمل الشامي الأضخم للموسم المقبل، من خلال قصة حلم مثير من «الزمن الجميل» على هيئة «فاتنة عصرها»، محاطة بكل أنواع الرجال في الأمن والمخابرات والمجتمع والفنانين والناس العاديين في حكاية شعبية تبدأها «عزيزة» من «المرقص» مع نشأة الفن بشكله الحديث، فإلى أين ستصل في مواجهة كل هذه التحديات والأطماع؟