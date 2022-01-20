ودعت الجزائر بطل أفريقيا والعرب بطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا بالكاميرون بعد ان تذيلت ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط.

وخسر "محاربو الصحراء" مواجهتهم الحاسمة أمام ساحل العاج 3-1 علما ان بطل إفريقيا قد تعادل سلبا في مباراته الافتتاحية بالبطولة امام سيراليون، بينما خسر مواجهته الثانية أمام غينيا الاستوائية 0-1 في كبرى مفاجآت البطولة لانها اوقفت سلسلة اللاهزيمة لـ"الخضر" عالميا عند 35 مباراة متتالية.

وبذلك تصدرت ساحل العاج المجموعة الخامسة ب 7 نقاط وضربت موعدا ناريا مع مصر (ثاني المجموعة الرابعة ب6 نقاط) في دور ال16 الاربعاء المقبل.

هذا، وقد رافق منتخب "الأفيال" الى الدور المقبل منتخب غنينا الاستوائية التي حلت ثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزها على سيراليون 1-0.