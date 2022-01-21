يعتزم الجيش الأميركي تنظيم تدريبات غير اعتيادية على مدى أسبوعين اعتبارا من 23 الجاري، لتدريب وحدات القوات الخاصة على مهارات «حروب العصابات» وكيفية التغلب على عدو يتفوق عدديا ويستخدم تكتيكات حرب العصابات.

وكتبت مجلة ميليتري ووتش الأميركية، أن التدريبات، التي ستنطلق تحت شعار تدريبات القوات الخاصة المعروفة بـ «روبين ساج» ستجرى في ولاية (نورث كارولينا) لمحاكاة عملية إقحام قوات خاصة داخل دولة «مضطربة سياسيا» بهدف السعي إلى إطاحة حكومة غير شرعية فيها.

وسيتدرب المشاركون في المناورات على كيفية التحرك بالتعاون مع قوات محلية مدعومة من الولايات المتحدة وتنفيذ مهام استطلاعية وشن غارات وتنفيذ مداهمات.

وذكرت المجلة أن طبيعة تلك المناورات لا تندرج ضمن العمليات الخيالية أو المتصورة، إذ إن الولايات المتحدة سبق لها القيام بنشر قوات خاصة لدعم متمردين ومحاربين ضد حكومات تعتقد واشنطن أنها غير شرعية مثلما حدث مع العراق في تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الأول من الألفية الحالية، ومع إندونيسيا في الستينيات، والصين في الخمسينيات من القرن الماضي، إضافة إلى أمثلة أخرى كثيرة.

وتشير المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إلى أن الحكومات التي يعتقد أنها غير مشروعة، من وجهة نظر الولايات المتحدة، تأتي ضمن دول قليلة يندر فيها وجود عناصر وأصول عسكرية أميركية على أراضيها ويقود التعاون مع المناهضين للحكومات غير المشروعة إلى توسيع الحضور العسكري الأميركي في تلك المناطق، وتتضمن الأمثلة الواضحة على ذلك كلا من العراق وليبيا وإندونيسيا والسودان وغيرها وفي الوقت نفسه ساهمت تصريحات المسؤولين الأميركيين في السنوات الأخيرة في إضفاء وصف الأنظمة «غير المشروعة» على ڤنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار (بورما سابقا) ونيكاراغوا.

وأشارت «ميليتري ووتش»، إلى أن توجيه الدعم لعمليات غير منتظمة ضد دول خارج نطاق نفوذ الولايات المتحدة كان من الأمور الشائع حدوثها طيلة عقود، لكن مناورات «روبين ساج» لتدريب القوات الخاصة وزيادة قدراتها باتت مطلبا واضحا ولاسيما بعد حوادث عدة في تدريبات سابقة تسببت في مقتل عناصر وأفراد أثناء تلك المناورات.