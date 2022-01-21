تثير العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين العسكريين في مالي وباريس تساؤلات حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي والأوروبي في البلد، لكن خيار الانسحاب لا يبدو سهلا سياسيا لفرنسا مع اقتراب انتخاباتها الرئاسية وفي ظل ترأسها الاتحاد الأوروبي.

في الأسابيع الأخيرة، تجاوز العسكريون الذين يسيطرون على السلطة في باماكو الخطوط الحمر التي وضعتها دول المنطقة وشركاء مالي الأجانب، فرفضوا تنظيم انتخابات في وقت قصير بهدف إعادة السلطة إلى المدنيين، ولجؤوا إلى مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية المثيرة للجدل رغم نفيهم ذلك رسميا.

وحاولت باريس والاتحاد الأوروبي وواشنطن ثني حكام مالي عن السير في هذا الطريق. وشجب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزيرة قواتها المسلحة فلورنس بارلي مؤخرا احتمال نشر مرتزقة «فاغنر» في مالي، معتبرين أن ذلك «غير مقبول» و«يتعارض» مع وجود الآلاف من العسكريين الفرنسيين.

لكن لم يكن للتهديدات والضغوط أي تأثير، ما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى اتخاذ حزمة عقوبات اقتصادية وديبلوماسية ضد مالي في منتصف الشهر الجاري.

أما رد فعل باريس، فلم يمض حتى الآن أبعد من التنديد مع التأكيد أن الروس لا ينشطون حاليا في نفس منطقة نشاط قواتها في مالي.

وتنخرط فرنسا عسكريا منذ عام 2012 في مكافحة المسلحين في مالي، وقد كلفها ذلك 52 قتيلا ومليارات اليورو.

لكن شركاء أوروبيين آخرين مضوا أبعد من الاستياء والتنديد، فقد أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت مؤخرا إلى إمكانية نقل الوحدة المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة تدريب القوات المالية «إلى مكان آخر أكثر أمانا لجنودنا».

وقالت السويد التي تنشر نحو 300 عسكري في مالي، الخميس إنها «قلقة للغاية» بشأن الوضع في البلاد وتعتزم «تحليل تداعياته».

رسائل عدائية

لم يطلب العسكريون في مالي رسميا من القوات الفرنسية والأوروبية المغادرة، لكنهم زادوا رسائلهم العدائية في خضم انتشار مشاعر معادية لفرنسيا في المنطقة.

وقد نظمت تظاهرات حاشدة ضد عقوبات إيكواس مؤخرا في أنحاء مالي بدعوة من المجلس العسكري، هتف خلالها المحتجون بالكثير من الشعارات التي تنتقد القوة الاستعمارية السابقة.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء المؤقت تشوغويل كوكالا مايغا فرنسا باستخدام إيكواس أداة «لتصفية حسابات أخرى»، وأشار إلى احتمال مراجعة اتفاقيات الدفاع التي تربط باريس وباماكو، وقال: «نريد مراجعة الاتفاقات غير المتوازنة التي تجعلنا دولة لا تستطيع حتى التحليق فوق أراضيها دون إذن من فرنسا».

وانتقدت باماكو حرية حركة الطائرات العسكرية الفرنسية التي تدخل المجال الجوي المالي أو تغادره. لكن هيئة الأركان الفرنسية أكدت أنه «لا توجد عقبات أمام العمليات الجوية» على أراضي مالي.

وفي حال قررت مالي إغلاق حدودها الجوية، فإن ذلك سيمنع الجيوش الفرنسية من مواصلة مهمتها ويعطل عمليات تناوب القوات لاسيما مع استمرار الحظر على تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق الجزائر الساري منذ أكتوبر الماضي.

وتعليقا على هذا السيناريو المحتمل، قال مصدر فرنسي مقرب من الحكومة إنه «لا يمكننا مساعدة الناس رغما عنهم». لكن ينبه بعض الفاعلين في الملف من خطر إفساح المجال أمام النفوذ الروسي في المنطقة.

وتخفض فرنسا عديد قواتها العاملة في مالي منذ الصيف الماضي في إطار إعادة تنظيمها، لكنها تعتزم حتى الآن الإبقاء على قوات في غاو وميناكا وغوسي تتقدمها مجموعة القوات الخاصة الأوروبية الجديدة «تاكوبا» التي أطلقتها باريس منذ أكثر من عامين لتقاسم العبء مع حلفائها.

و«تاكوبا» رمز ل«سياسة الدفاع الأوروبية» التي ينادي بها إيمانويل ماكرون، لكنها ستختفي في حالة الانسحاب بعد أن نجحت فرنسا في إقناع عشرات الدول بالمساهمة فيها. وقد أعلنت النيجر المجاورة أنها لن تستضيف «تاكوبا».

وفي حال حصل ذلك، فإنه سيمثل انتكاسة كبيرة في خضم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ومما سيفاقم المرارة هو أن حصيلة 9 سنوات من التدخل العسكري بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية، إذ لايزال للجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة حضور بارز رغم تحييد العديد من قادتها.

من جانبها، لم تحاول مالي أبدا تثبيت حضورها بشكل دائم في المناطق المهمشة، وامتد العنف إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، قبل أن يمتد جنوبا وصولا إلى شمال ساحل العاج وبنين وغانا.