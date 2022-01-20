أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ، قراراً بتكليف 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية الجديدة.
وقال المجلس في بيان إن البرهان أصدر قرارا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء بالوزارات، وهم كالتالي:
١- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء
٢- السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية
٣- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور
٤- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات
٥- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة
٦- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين
٧- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط
٨- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية
٩- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي
١٠- أحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
١١- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة
١٢- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري
١٣- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
١٤- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام
١٥- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.