

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ، قراراً بتكليف 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية الجديدة.



وقال المجلس في بيان إن البرهان أصدر قرارا بتكليف عدد من الشخصيات بمهام الوزراء بالوزارات، وهم كالتالي:



١- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء

٢- السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية

٣- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور

٤- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات

٥- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة

٦- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين

٧- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط

٨- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية

٩- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

١٠- أحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

١١- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة

١٢- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري

١٣- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

١٤- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام

١٥- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.