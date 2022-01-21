ناصر العنزي

فجر خيطان من فرق الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة في كأس سمو ولي العهد بتغلبه على كاظمة متصدر الدوري الممتاز بركلات الترجيح "4-3" بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي "1-1"، وبلغ الدور ربع نهائي للمسابقة فيما خرج "البرتقالي" من الدور التمهيدي بعدما كان مرشحا لحصد اللقب.

وبدأ خيطان بالتسجيل عبر مدافعه ألاساي نداي "25" ثم تعادل كاظمة بهدف قاتل سجله المدافع علي عتيق "91".

وفي ركلات الترجيح تألق الحارس احمد الدوسري وصد ركلتين، فيما سجل لاعبو خيطان "4" ركلات متتالية.

وتفوق المدرب الوطني هاني الصقر على مدرب كاظمة الصربي داركو بلاعبيه الأساسيين ونجح في الوصول إلى هدفه بعدما أغلق المنافذ المؤدية الى مرماه طويلا فكانت واحدة من أفضل المباريات لخيطان منذ فترة بعدما تكاتفت خطوطه خصوصا خط الدفاع الدي دافع عن مرماه ببسالة بوجود حسن اسماعيل والاساي نداي واسحاق قاسم وبيريرا بينما كان اللقاء الاسوأ لمتصدر الدوري الممتاز الذي ودع مبكرا بعدما تهاون في لعبه وظن ان المباراة سهلة فخسر .