بانتهاء مباريات المجموعة السادسة من أمم افريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا التي شهدت فوزا تاريخيا لمنتخب غامبيا على تونس 1-0 في مشاركته الأولى في تاريخ البطولات الافريقية وتأهله الى دور ال16 كوصيف المجموعة بفارق الاهداف عن مالي الفائزة على موريتانيا 2-0، فيما ضمنت تونس التأهل لنفس الدور باحتلالها المركز الثالث في المجموعة، ليكون دور المجموعات قد انتهى وتحزم 8 منتخبات بقيادة الجزائر حامل اللقب وغانا حقائبها لمغادرة الكاميرون.

هذا، وتأهلت 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة المقرر إقامة المباراة النهائية فيها 6 فبراير المقبل.

وجاء ترتيب المتأهلين كالتالي:

المركز الأول

الكاميرون - السنغال - المغرب - نيجيريا - ساحل العاج - مالي

المركز الثاني

بوركينا فاسو - غينيا - الغابون - مصر - غينيا الاستوائية - غامبيا

أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث

الرأس الأخضر - مالاوي - جزر القمر - تونس

وعليه فقد تحددت مواجهات باقي البطولة انطلاقا من ثمن النهائي الى تحديد البطل، وذلك على النحو التالي:

23 يناير

بوركينا فاسو أمام الغابون - الساعة 7:00 - الملعب:ليمبي

نيجيريا أمام تونس - الساعة 10:00- الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

غينيا مع غامبيا - الساعة 7:00- الملعب: كويكونج

الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 10:00- الملعب: أولمبي

25 يناير

السنغال مع الرأس الأخضر - الساعة 7:00- الملعب: كويكونج

المغرب مع مالاوي - الساعة 10:00- الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

ساحل العاج مع مصر - الساعة 7:00- الملعب: جابوما

مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 10:00- الملعب: ليمبي

ربع النهائي

الفائز من مباراة غينيا وغامبيا يواجه الفائز من الكاميرون وجزر القمر - 29 يناير - 7:00 مساء

والفائز من بوركينا فاسو والغابون يواجه الفائز من نيجيريا وتونس - 29 يناير - 10 مساء

والفائز من المغرب ومالاوي يواجه الفائز من مصر وساحل العاج - 30 يناير - 7:00 مساء

الفائز من السنغال والرأس الأخضر يواجه الفائز من مالي وغينيا الاستوائية - 30 يناير - 10:00 مساء

نصف النهائي

الفائز من بوركينا فاسو والغابون ضد الفائز من نيجيريا وتونس X الفائز من السنغال والرأس الأخضر ضد الفائز من مالي وغينيا الاستوائية - 2 فبراير - 10:00 مساء

الفائز من مباراة غينيا وغامبيا ضد الفائز من الكاميرون وجزر القمر X الفائز من المغرب ومالاوي ضد الفائز من مصر وساحل العاج - 3 فبراير - 10:00 مساء.