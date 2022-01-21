بانتهاء مباريات المجموعة السادسة من أمم افريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا التي شهدت فوزا تاريخيا لمنتخب غامبيا على تونس 1-0 في مشاركته الأولى في تاريخ البطولات الافريقية وتأهله الى دور ال16 كوصيف المجموعة بفارق الاهداف عن مالي الفائزة على موريتانيا 2-0، فيما ضمنت تونس التأهل لنفس الدور باحتلالها المركز الثالث في المجموعة، ليكون دور المجموعات قد انتهى وتحزم 8 منتخبات بقيادة الجزائر حامل اللقب وغانا حقائبها لمغادرة الكاميرون.
هذا، وتأهلت 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة المقرر إقامة المباراة النهائية فيها 6 فبراير المقبل.
وجاء ترتيب المتأهلين كالتالي:
المركز الأول
الكاميرون - السنغال - المغرب - نيجيريا - ساحل العاج - مالي
المركز الثاني
بوركينا فاسو - غينيا - الغابون - مصر - غينيا الاستوائية - غامبيا
أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث
الرأس الأخضر - مالاوي - جزر القمر - تونس
وعليه فقد تحددت مواجهات باقي البطولة انطلاقا من ثمن النهائي الى تحديد البطل، وذلك على النحو التالي:
23 يناير
بوركينا فاسو أمام الغابون - الساعة 7:00 - الملعب:ليمبي
نيجيريا أمام تونس - الساعة 10:00- الملعب: رومدي أدجيا
24 يناير
غينيا مع غامبيا - الساعة 7:00- الملعب: كويكونج
الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 10:00- الملعب: أولمبي
25 يناير
السنغال مع الرأس الأخضر - الساعة 7:00- الملعب: كويكونج
المغرب مع مالاوي - الساعة 10:00- الملعب: أحمدو أهيدجو
26 يناير
ساحل العاج مع مصر - الساعة 7:00- الملعب: جابوما
مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 10:00- الملعب: ليمبي
ربع النهائي
الفائز من مباراة غينيا وغامبيا يواجه الفائز من الكاميرون وجزر القمر - 29 يناير - 7:00 مساء
والفائز من بوركينا فاسو والغابون يواجه الفائز من نيجيريا وتونس - 29 يناير - 10 مساء
والفائز من المغرب ومالاوي يواجه الفائز من مصر وساحل العاج - 30 يناير - 7:00 مساء
الفائز من السنغال والرأس الأخضر يواجه الفائز من مالي وغينيا الاستوائية - 30 يناير - 10:00 مساء
نصف النهائي
الفائز من بوركينا فاسو والغابون ضد الفائز من نيجيريا وتونس X الفائز من السنغال والرأس الأخضر ضد الفائز من مالي وغينيا الاستوائية - 2 فبراير - 10:00 مساء
الفائز من مباراة غينيا وغامبيا ضد الفائز من الكاميرون وجزر القمر X الفائز من المغرب ومالاوي ضد الفائز من مصر وساحل العاج - 3 فبراير - 10:00 مساء.