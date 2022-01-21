ظهر حصان كستنائي عربي مصري داخل مضمار رملي بينما كان يحرك رجليه برشاقة كما لو كان يرقص على أنغام الموسيقى العربية المصاحبة في الخلفية، وسط إعجاب المتفرجين خلال المهرجان الذي أقامته جمعية لتربية الخيول في محافظة الشرقية في دلتا النيل شمال مصر.

وتوالت العروض بعد ذلك من عشرات الخيول من مختلف الألوان في مهرجان "الملتقى الأول لجمال الحصان العربي المصري"، الذي شارك فيه ما يقرب من 60 حصانا من حوالي 25 مزرعة من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأقيمت فعاليات المهرجان، الذي استمر ليوم واحد في أحد الأندية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والذي تنظمه الجمعية التعاونية المصرية لمربي الخيول العربية الأصيلة، التي تم إنشاؤها حديثا بالشرقية، بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية لمربي الخيول العربية الأصيلة المهندس حمدي عاصي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد دعونا الجمهور ومربي الخيول ومستثمري العاشر من رمضان للترويج لتجارة وتربية الخيل لدى الشعب المصري"، مضيفا أن الحدث يسعى إلى لفت أنظار المستثمرين المصريين إلى هذا المجال.

وتابع عاصي أن الجمعية تأسست في الشرقية لتكون رابطة قوية لمربي الخيول ولتكون بمثابة قوة اقتصادية في مجال تصدير واستيراد الخيول العربية المصرية ومستلزمات تربيتها.

وأشار إلى أن "أحد أهدافنا أيضا هو توصيل الخيول العربية المصرية إلى الصين"، معربا عن أمله في التعاون مع الصين في هذا المجال.

ومن خلال مكبرات الصوت، كان المعلق يعطي نبذة للمتفرجين عن كل حصان عربي مصري ينزل المضمار الرملي، موضحا اسم الحصان ونوعه وسلالته والمربط الذي أتى منه.

ويتم الحكم على جمال الحصان في المسابقة على أساس عدد من المعايير، منها جمال الرأس والرقبة والظهر والأرجل والحركة.