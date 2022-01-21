أظهرت نتائج دراسة جديدة أن بإمكان الشوفان المساعدة على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء البشرية.

ويعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم عامل خطر مهماً لأمراض القلب التاجية، بينما أثبتت الدراسة أن بإمكان الشوفان ومنتجاته المساهمة في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وبحسب نتائج الدراسة الجديدة، قام باحثون من جامعة جنوب شرق الصين، وغيرها من المؤسسات البحثية باختبار 210 من البالغين الصينيين الذين يعانون من ارتفاع طفيف في الكوليسترول في الدم، من بكين و نانجينغ و شانغهاي، حيث طلبوا منهم تناول 80 غراماً من الشوفان أو الأرز يومياً لـ 45 يوماً، وقاسوا مستويات الدهون والأحماض الدهنية ومستويات الميكروبات في برازهم.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "حدود في علم المناعة"، حيث أظهرت أن لمجموعة الشوفان تأثير أكثر على نتائج خفض الكوليسترول في الدم، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوفان يومياً سجلوا انخفاضاً بنسبة 5.7 بالمئة في المستوى الجمالي للكوليسترول، و8.7 بالمئة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضاً بـ (الكوليسترول الضار)، بينما كان الرقم في مجموعة الأرز 3.0 بالمئة و 3.9 بالمئة فقط.

ولاحظت الدراسة أيضاً أن استهلاك الشوفان يزيد من وفرة البكتيريا التي ثبت سابقاً قدرتها على الحماية من الأمراض الأيضية، والسُمنة، وأمراض القلب التاجية.

وقال الباحثون إن دراستهم تُثبت أن بإمكان الشوفان مساعدة البكتيريا النافعة على النمو في الأمعاء، ما يُساهم بخفض مستوى الكوليسترول في الدم.