روجت الفنانة المصرية صابرين، لشخصيتها في مسلسل (الحلم) من خلال نشر صورة لها على موقع "انستجرام".

ونشرت النجمة صابرين صورة لها منفردة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت خلال الصورة مرتدية عباية سوداء وإيشارب برتقالي على رأسها وفي يدها ساعة.

وعلقت صابرين علي الصورة، قائلة: "عايده من مسلسل (الحلم)

وأشادت صابرين بأحداث المسلسل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية الهادفة التي تتناول أهمية غرس القيم والمعاني الأصيلة داخل المجتمع، مؤكدة أنها تبحث دائما عن التنوع، وفي كل دور تقدمه لابد أن تبذل فيه مجهودا.

ولاقى منشور صابرين إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بالممثلة "الصادقة"، وقال أحد الحسابات :" مسلسل تحفة يا عايده انتي فنانة رائعة وصادقة".

ويعد مسلسل (الحلم)، الذي بدأ عرضه أول الشهر الجاري، أحد المسلسلات التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي واقعي، ويتناول حكايات الأسر المصرية في العشوائيات، ومعاناتهم، وأسلوب حياتهم عند تلقيهم نبأ إزالة العشوائيات، ومن ثم الانتقال لأحياء جديدة أفضل، ويركز المسلسل على القيم الإيجابية الهادفة الموجودة في العشوائيات.

ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية، حيث يضم في قائمة أبطاله محمد رياض، ونضال الشافعي، وكمال أبو رية، وصلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدي كابو وريهام فتحي وتأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.