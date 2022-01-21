شهد انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم قطر 2022 إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم، فقد طلب مشجعو كرة القدم حول العالم أكثر من 2ر1 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن إقبال المشجعين جاء من دولة قطر يليها الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وانجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

وأضاف "تم طلب ما يزيد على 140 ألف تذكرة للمباراة النهائية التي من المقرر أن تقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل في استاد لوسيل كما تم طلب ما يزيد على 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح".

وأوضح "في ضوء الإقبال الملحوظ من كافة أنحاء العالم، يود فيفا أن يذكر جميع المشجعين أن موقعه الألكتروني الرسمي هو الموقع الشرعي الوحيد الذي يمكن التقدم عليه بطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم قطر2022 ".

وتابع "يستطيع المشجعون خلال المرحلة الأولى من المبيعات، التي تنتهي في 8 شباط/فبراير 2022 تسليم طلبات التذاكر في أي وقت، وفي هذه المرحلة ستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء تم تسليم طلبات التذاكر في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما".

وأشار فيفا "تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. إذا تجاوز عدد التذاكر الذي تم التقدم بطلبات للحصول عليها عدد التذاكر المتوفرة للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية".

تجدر الإشارة إلى أن قطر ستنظم مونديال عام 2022 في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 من كانون الأول/ديسمبر المقبلين.