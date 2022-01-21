أظهرت دراسة حديثة أنه مع إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها في العديد من دول العالم خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كان لدى الجميع الكثير من الوقت لاستخدام أجهزتهم الإلكترونية المفضلة.

وبحسب الدراسة ، التي أجرتها شركة الاستشارات آب آني ، فإن متوسط المدة التي أمضاها الشخص العادي في استخدام الأجهزة المحمولة في أكبر 10 أسواق على مستوى العالم بلغ 8ر4 ساعة يوميا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 30% عن المدة في 2019 قبل تفشي الجائحة.

في الوقت نفسه أظهر تقرير الشركة الصادر بعنوان "حالة الأجهزة المحمولة 2022" ، نمو إنفاق المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى 3ر27 مليار دولار.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في الوقت الذي فرضت فيه أغلب دول العالم قيودا على التواصل الاجتماعي في الحياة الفعلية خلال العام الماضي زادت مبيعات تطبيقات المواعدة والتعارف في العالم إلى 2ر4 مليار دولار بزيادة نسبتها 52% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وبفضل الشعبية القوية لتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك زادت حصة تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي في العالم من إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدمون مع الأجهزة المحمولة إلى 7 من كل 10 دقائق. وبلغ إجمالي عدد الساعات التي أمضاها المستخدمون في استخدام الأجهزة المحمولة في العالم خلال العام الماضي حوالي 8ر3 تريليون ساعة، وقاموا بتنزيل حوالي 230 مليار نسخة من التطبيقات المختلفة وأنفقوا عليها حوالي 170 مليار دولار بزيادة نسبتها 20% تقريبا عن العام السابق.

وأمضى الأمريكي العادي خلال العام الماضي 1ر4 ساعة من يومه في استخدام الأجهزة المحمولة مقابل 1ر3 ساعة في مشاهدة التلفزيون.