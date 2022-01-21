اكتشفت الصين جحورا جديدة للبنغولين والتقطت مقاطع فيديو لأنشطة ذلك الحيوان في العديد من المناطق على مستوى المقاطعات بما في ذلك قوانغدونغ و جيانغشي و هونان، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقال هوا يان، مسؤول بأحد مراكز بحوث حماية البنغولين التابعة للهيئة الوطنية للغابات والمراعي العشبية، إن البحوث الأولية خلصت إلى أن حيوانات البنغولين الصينية تتكاثر بمستوى معين في العديد من المناطق على مستوى المقاطعات، وإن جودة موائلها والاتصال فيما بينها جيد نسبيا.

وأضاف هوا أنه في حي غابة ووتشينتشانغ في مدينة هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، تم اكتشاف 308 جحور بنغولين جديدة، كما رصدت كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء خلال السنوات الأخيرة 33 من حيوانات البنغولين، مشيرا إلى أن كثافة أعداد البنغولين في هذه المنطقة تتجاوز حيوان بنغولين واحد لكل كيلومتر مربع.

جدير بالذكر أن حيوانات البنغولين تعد أنواعا مهمة تؤثر على هيكل النظم البيئية للغابات ووظائفها وصحتها. وكانت أعداد حيوانات البنغولين البرية قد انخفضت سابقا بشكل حاد على خلفية الصيد الجائر وفقدان موائلها.

ورفعت الصين مستوى حمايتها لحيوانات البنغولين إلى أعلى مستوى، وكثفت ملاحقتها للأعمال غير القانونية بما في ذلك الصيد والتجارة على نحو غير قانوني من أجل توفير حماية أفضل لتلك الأنواع