أعلنت المغنية البريطانية أديل الخميس بكلمات خنقتها الدموع إرجاء سلسلة حفلات في لاس فيغاس بسبب حالات تأخير عدة مرتبطة خصوصا بإصابة أعضاء كثر في فريقها بكوفيد عشية انطلاق العروض.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بعيد طرح ألبومها الرابع المسجل في الاستوديو "30"، كشفت النجمة أنها ستحيي كل عطلة نهاية أسبوع على مدى اثني عشر أسبوعا حفلات في لاس فيغاس اعتبارا من 21 كانون الثاني/ينايرز

وقالت أديل في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام "بذلنا كل ما في وسعنا ليكون كل شيء جاهزا في الوقت المطلوب (...) لكننا واجهنا مشكلات بسبب حالات تأخير في التسليم والكوفيد".

وأضافت المغنية "نصف فريقي مصاب بكوفيد وكان مستحيلا إنجاز التحضيرات للعرض. أنا حزينة للغاية"، متقدمة مجددا بالاعتذار "من جميع من تكبد عناء التنقل" إلى لاس فيغاس لحضور الحفل المقرر أساسا في قاعة "كولوسيوم" بفندق "سيزرز بالاس".

ووعدت المغنية البالغة 33 عاما بـ"إعادة برمجة كل الحفلات"، قائلة "نحن نهتم بذلك".