من الممكن أن تشهد العقود الثلاثة المقبلة، زيادة أعداد حالات الاصابة العالمية بالخرف، بواقع ثلاثة أضعاف تقريبا، بحسب توقعات وردت في دراسة صحية نُشرت في مجلة "ذا لانسيت بابليك هيلث".

وورد في الدراسة، أنه من الممكن أن يكون هناك نحو 153 مليون شخص مصاب بالخرف في عام 2050، بالمقارنة مع 57 مليونا في عام 2019، حيث يرجع السبب الأساسي وراء ذلك إلى الشيخوخة السكانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في العام الماضي، من أن عدد مرضى الخرف سوف يرتفع سريعا في أنحاء العالم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

ويعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان، حيث أن خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية يرتفع كلما تقدم العمر، وبالتالي يزداد أيضا خطر الاصابة بالخرف.

ويصف هذا المصطلح العام نمط أعراض لسلسلة كاملة من الأمراض التقدمية، التي تؤثر على الارجح على أداء الدماغ، ويعد الخرف المرتبط بالزهايمر، أحد أكثر تلك الاعراض شيوعا وشهرة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعد الخرف حاليا سابع أكثر الاسباب شيوعا وراء تسجيل الوفيات في جميع أنحاء العالم، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الإعاقات وحاجة المسنين إلى الرعاية. وتقدر التكاليف العالمية المرتبطة بالخرف، بأكثر من تريليون دولار لعام .2019